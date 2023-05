Voor in de agenda: Mout Bierfestival komt naar Dordrecht

Monumen­taal Mak-bord op gevel Vos & Van der Leer gejat: ‘Heel verdrietig. Dit is straatvan­da­lis­me’

Meer dan honderd jaar hing het originele koperen bord van Mak Kunst- en Antiek aan de gevel van Visstraat 25 in Dordrecht. Tot eigenaar Pieter Jorissen erachter kwam dat het plots ontbrak. ,,Dit is heel verdrietig. Ik hoop dat iemand iets gezien of gehoord heeft.”