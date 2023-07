Voor Eric (63) bestaat er eigenlijk alleen maar Citroën, daarom heeft hij er twee: ‘De vorm, het comfort, alles’

MIJN BLIK EN IK Perry (59) wist niks van zijn auto, alleen dat-ie uit Zweden komt: ‘Dus zocht én vond ik de eigenaar’

Perry Roos (59) kocht zijn Firebird via een handelaar. De auto stond in Zweden en kende daar maar één eigenaar, maar meer wist Perry niet over zijn auto. Toch bleef hij nieuwsgierig, dus stak hij een stokje voor die onwetendheid. ,,Ik wilde gewoon weten hoe het zat, wat de voorgeschiedenis was.’’