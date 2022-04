Volle fooienpot van Dordtse kringloopwinkel gestolen: ‘We zouden er spullen voor Oekraïners mee kopen’

De fooienpot die op de balie van kringloopwinkel de Nieuwe Hoop aan het Dordtse Eemsteynplein stond, is toen het personeel even niet in de winkel was, meegenomen. Medewerker Frank is boos. ,,Ik kan er eigenlijk niet eens over praten zonder woedend te worden.’’

De diefstal vond zo’n twee weken geleden plaats, maar de winkel hoopt de dader nog steeds te vinden. ,,Op maandag 21 maart stond de pot er nog. Die dinsdag erna ook. Maar donderdag merkte iemand van ons op dat-ie weg was.’’ Er zat zo’n vijftig á honderd euro in de pot. ,,Het was de bedoeling om van dat geld in onze winkel voor een zacht prijsje spullen te kopen. Spullen voor de Oekraïners die in Crownpoint komen te zitten.’’

Quote Wij gingen uit van het goede van de mens, juist van de mensen die hier komen Frank, Kringloopwinkel de Nieuwe Hoop

De kringloopwinkel bracht al eerder spullen. ,,Van het geld in de fooienpot hadden we een hoop leuke dingen voor de mensen kunnen kopen.’’ Frank is goed kwaad, maar vindt dat de winkel zelf ook een beetje fout zit. ,,Wij gingen uit van het goede van de mens, juist hier in onze winkel. Hier trekken we een les uit.’’

Dader gezocht

De werknemers van de kringloopwinkel hopen dat de dader zich alsnog meldt. ,,Misschien nu hij weet wat het doel was van de fooienpot, denkt die persoon wel even twee keer na.’’ De winkel heeft nu een nieuwe fooienpot. ,,Die houden we toch maar een stuk beter in de gaten.’’

