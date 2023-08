Volgepropte brommobiel aan de kant gezet: ‘Kindje op schoot en dame opgepropt in de kofferbak’

Hilarische afwezig­heids­brief­jes vertellen dat winkelier Ali op vakantie is: ‘Ik ben een potje vrijen in Turkije’

De meeste winkeliers houden het bij ‘wegens vakantie gesloten’. Zo niet winkelier Ali van tabakszaak Le Duc in Dordrecht. ‘Ik ben even een potje vrijen in Turkije met mijn allerliefste schatje.’