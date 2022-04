Vogelnest moet wijken voor uitbreiding Plus: ‘Onrealistisch plan’

,,Goed dat de supermarkt wil uitbreiden, maar verder is dit plan niet bevorderlijk voor de leefbaarheid”, vindt buurtbewoner Melvin (28), die liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden. Volgens hem is het Vogelplein een ontmoetingsplek voor de buurt. ,,Het Vogelnest speelt daar een belangrijke rol in, het is een toegankelijke plek.” Vorige week hoorde Melvin van de plannen. ,,Dat viel rauw op mijn dak, de buurt is totaal niet betrokken geweest bij deze plannen.” Inmiddels hebben omwonenden een brief van de Plus ontvangen waarin ze op de hoogte zijn gebracht.