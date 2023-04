Vogelbuurt fleurt op met groene wand: ‘Mensen kunnen op de open plekken zelf hun plantjes neerzetten’

DE KWESTIE Geen Dancetour meer op de Spuiboule­vard: ‘We hebben toch een Staten­plein?’

Doet de gemeente genoeg om het ook jongelui naar de zin te maken in Dordrecht? Nu sneuvelt met Koningsdag ook al Dancetour, vanwege de gestegen kosten en risico’s. Op welke plek zou een ander groot evenement wel kunnen neerstrijken? Of moeten jonge Dordtenaren maar naar elders voor hun vertier. ‘Pak lekker de trein naar Breda of Rotterdam.’