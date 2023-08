‘Voer dan maar weer 50 in om wél te mogen flitsen’

Au­to-ongeluk op ‘racebaan’ Stevensweg verrast bewoners niet: ‘Schatten dat hij zeker 100 reed’

Het is een weg waar de maximale snelheid 30 kilometer per uur is, maar dat menig bewoner van de Stevensweg een 'racebaan’ noemt, is niet zonder reden. Maandag was er een flinke botsing tussen twee auto’s, waarbij gewonden vielen. ,,Er moeten snel meer drempels komen, voordat er doden vallen.’’