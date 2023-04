Vluchtelingenopvang Crownpoint ontruimd na brandmelding

Boeren balen na inbraak­golf G­PS-systemen: ‘Een grapje van 15.000 euro’

Daags nadat er een GPS-navigatiesysteem uit zijn tractor is gestolen, is Wim de Jongh alweer bieten aan het zaaien op zijn land. En dat op de centimeter nauwkeurig, dus GPS gestuurd. Met apparatuur geleend van een buurman. ,,Gelukkig ben ik verzekerd, want je hebt het toch over een grapje van 15.000 euro.’’