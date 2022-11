Vluchtelingen vanaf januari naar crisisnoodopvang in kantoorgebouw Bleskensgraaf

Dat melden de gemeente Molenlanden en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in een persbericht. Het gaat om een pand op het industrieterrein waar nu een kantoor gevestigd is. Vanuit het kabinet is eerder het verzoek gekomen om 450 plekken te realiseren in deze regio om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. Eerder werd al crisisnoodopvang gerealiseerd in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht en Papendrecht.