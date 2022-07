Vluchtelingen in huis en op vakantie? ‘Groot probleem als ze ineens massaal naar gemeenteopvang moeten’

Wapenstok vanaf vandaag beschik­baar voor boa’s, maar gaan we ze ook meer zien?

Handhavers in de regio gaan voorlopig nog niet met een korte wapenstok over straat. Vanaf vandaag kan dat, maar gemeenten zijn terughoudend met het aanvragen van een verdedigingswapen voor boa’s. In Gorinchem worden handhavers binnenkort wél uitgerust met handboeien.

1 juli