Vliegende start voor virtueel assistent Cindy Smolders

Koningin Máxima praat bij ‘sexy’ High Eye in Dordrecht over schurende arbeids­markt en ‘spaghetti’ aan regels

Koningin Máxima vereerde donderdag het Dordtse High Eye met een werkbezoek. Bij het bedrijf dat onbemande helikopters produceert liet de koningin zich door allerlei partijen uitvoerig bijpraten over de problemen op de arbeidsmarkt, al heeft High Eye daar volgens directeur Joost de Ruiter zelf nog weinig last van. ,,Wij hebben geluk. We maken een sexy product.’’

31 maart