Virtueel reizen door het heelal: eerste planetarium van Zuid-Holland opent dit jaar nog z’n deuren

DORDRECHT Lilian (69) woont al bijna 50 jaar aan de Vissers­dijk en leuker wordt het er niet op: ‘Enige groene is ons huis’

Toen Lilian van Dijk 45 jaar geleden haar woning op de Vissersdijk in Dordrecht introk, was het een natuurgebied. ‘Wat moet je daar nou?’ vroegen vrienden haar. Nu is die rustige plek omringd met nieuwbouw en een volwaardig bedrijventerrein ‘in de achtertuin’. ,,Dit zou de ‘groene long’ zijn. Nou, dat is het allang niet meer.’’

7 juni