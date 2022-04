Villa TrösT herdenkt Dordtse Joden op 4 mei met naambordjes

Het idee is dat mensen naambordjes maken en die op 4 mei tijdens een herdenking op het terrein van Villa TrösT aan de Dubbeldamseweg Zuid 183 komen neerleggen. Alleen het naambordje maken is ook mogelijk.

‘Namen en nummers’ vond zijn oorsprong in Amsterdam. Beeldend kunstenaar Ida van der Lee bedacht het ritueel nadat ze ontdekt had dat er op haar eigen adres vroeger een ouder echtpaar woonde dat in Auschwitz is vermoord. Het is haar ambitie om uiteindelijk alle Nederlandse Holocaustslachtoffers op deze manier te gedenken en te laten zien waar het getal voor staat: 104.000 unieke mensen met een eigen verhaal.