Vierdaags festival voor jongeren in Biesboschhal

COLUMN Gebeurt er nog wat met die Biesbosch­hal?

Als hondenbezitter in de binnenstad, zo schreef ik al eens eerder, is het qua uitloopgebieden behelpen geblazen. En dus lopen Blafmans en ik nog wel eens, via de Veststraat en de Schuttevaerkade, richting Stadswerven. Dáár, nét over de Prins Clausbrug, ligt een nog onbebouwd stukje grond waar je, zonder écht gevaar op een boete, je viervoeter even kunt laten dollen.