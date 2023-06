Vier mannen plegen woningoverval in Sliedrecht

Plan voor zes appartemen­ten op plek failliet reisbureau Werkendam stuit op bezwaren van buurman

BREDA/WERKENDAM - Op de plek waar nu nog een gesloten reisbureau staat in de Kerkstraat in Werkendam, moet een wooncomplex met zes appartementen komen. De buurman is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter om de bouw te verhinderen.