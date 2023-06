Vier appartementen in Roberts Speciaalhuis

Ondanks achter­stand bij rust wint FC Dordrecht JO16-1 van MVV Maastricht JO16-1

MVV Maastricht JO16-1 is met een voorsprong van 1-0 aan de tweede helft begonnen in de Divisie 4-wedstrijd in Stadion De Geusselt, maar FC Dordrecht JO16-1 kwam sterk terug en won met 1-3.