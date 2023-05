[VIDEO] Speciaalzaak BBQing is de hotspot voor barbecueliefhebbers: 'We hebben hier echt alles'

Haan met ‘ernstig misvormde poten’ gedumpt in Alblasser­bos, dieren­asiel zoekt antwoorden

In het Alblasserbos heeft een vrouw zondag een gedumpte haan gevonden. Het dier is nu bij Louterbloemen ondergebracht. De meldster dacht dat de haan een gebroken poot had, maar het zijn kalksporen die zorgen voor flinke pijn bij het beestje. ,,Het lijkt erop dat-ie in het bos gedumpt is.’’