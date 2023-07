[VIDEO] Bij het nieuwe restaurant Rosmarino proef je authentieke Italiaanse smaken

Hoe tropenarts Anneke (32) alle ellende volhoudt? ‘Ik kijk naar wie ik heb kunnen redden’

Tropenarts Anneke Verhoeff (32) telt niet het aantal mensen dat ze ziet sterven, maar het aantal dat ze kan rédden. Ze trekt de hele wereld over: vorige week zat ze nog in Bangladesh en nu is ze in Sierra Leone. Voor haar draait alles om helpen. ,,Dan is het wel raar om met vakantiegangers in hetzelfde vliegtuig te zitten.”