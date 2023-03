Verzet tegen onder water zetten van deel Merwelanden groeit: ‘Zo is er over tien jaar geen Biesbosch meer’

Aangepast plan voor Merwelan­den ‘verstiert’ droom eigenaren De Zuileshoe­ve, natuur­stich­ting wel blij

De aangepaste plannen voor de Hel- en Zuilespolder in het populaire recreatiegebied De Dordtse Merwelanden maken wisselende reacties los. Gemeente en Stichting Het Wantij zijn positief over het voornemen om rivierwater in een deel van de polder binnen te laten.