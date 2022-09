Vertraging op A15 richting Rotterdam door ongeval bij Sliedrecht-West

Kater Bruce vast in autogrille en reist van Katwijk naar Zwijn­drecht terwijl bazin hem door tracker achterna reist

De Zwijndrechtse brandweer heeft vrijdagavond in de Brusselsestraat een jonge kater bevrijd uit de grille van een auto. Het dier genaamd Bruce was in Katwijk onder de motorkap gekropen en moet de schrik van zijn leven hebben gekregen toen de wagen ineens begon te rijden. Ook bazin Liesbeth kreeg bijkans een hartverzakking toen ze Bruce, die een GPS-tracker om zijn hals heeft hangen, via een volg-app over drukke autowegen zag bewegen.

26 augustus