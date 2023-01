Versieringen van winkel op Damplein vliegen in brand door vuurwerk

Goudriaan en Ottoland trotseren slechte weer voor hun traditione­le carbid­schiet-strijd

Weer of geen weer; de traditionele strijd tussen Goudriaan en Ottoland barstte zaterdagmiddag los. Sommige groepen werkten wekenlang aan de apparaten waarmee ze carbid de lucht in knallen. Rond 14.30 uur verzamelden de troepen in Ottoland zich voor de tocht naar het schietterrein in Goudriaan.

31 december