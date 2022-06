Verpakkingsarm boodschappen doen meer moeite? Saskia en Leanne laten zien hoe het moet: ‘Alles went’

Fietser overleden bij ongeluk

Bij een ongeluk op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is een fietser om het leven gekomen. Dat ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond vier uur. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de man, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

3 juni