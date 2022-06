Verontwaardiging over schrappen kwartiersdienst waterbus: ‘Kwalijke zaak’

DORDRECHT Hij zit alweer vol hoor, m’n No­kia-brein

,,Nee, corona is écht nog niet weg hoor, alleen wil niemand dat horen’’, zegt Lars, die ik ontmoet in de sportschool naast de Dirk, waar ik al een maandje of vier intensief train. Ik heb daar inmiddels al een kilootje of vijftien achter gelaten, maar Lars, nu bijna vijftig, traint daar helemaal niet om af te vallen, maar juist om kilo’s aan spiermassa terug te winnen door wat corona bij hem heeft aangericht.

7 juni