Verhoogde energietarieven Sportboulevard doorbelast aan verenigingen: ‘We worden niet juist behandeld’

Waar eerder voor werd gevreesd is toch werkelijkheid geworden: de stijging van de energietarieven worden één op één doorbelast aan de sportverenigingen. Volgens Optisport is de verhoging van 10,7 procent conform de contractuele afspraken tussen de gemeente Dordrecht en Optisport Dordrecht. ,,We zijn ons ervan bewust dat dit een forse verhoging is, die wij ook liever niet hadden willen doorvoeren. Deze verhoging dekt echter niet de extreme stijging van de energiekosten waar wij sinds medio december mee zijn geconfronteerd”, meldt locatiemanager Dennis van Rijswijk in een brief aan de sportverenigingen.