Vereniging Drechtse Energie wil meer windmolens in de regio: ‘Elke windmolen is ook een klap voor Poetin’

Treuzelen met windmolens kan niet meer: ‘Zonder wind nog langer afhanke­lijk van misdadige regimes’

Als de gemeente Dordrecht niet twee jaar getreuzeld had, had er gewoon een windmolen op Krabbegors gestaan. Dat zegt Willy Verbakel, voorzitter van Drechtse Energie: ,,Als de inval in Oekraïne iets duidelijk maakt, is het dat we ons dat getreuzel niet kunnen permitteren.’’

9 maart