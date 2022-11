Verdachte aangehouden van zware mishandeling in Nieuw-Lekkerland

De zware mishandeling vond plaats op vrijdagavond 28 oktober op de Marslaan in Nieuw-Lekkerland. Een man liep hierbij zware verwondingen op en was zelfs even buiten bewustzijn. Van de daders ontbrak daarna ieder spoor. De politie startte een zoektocht , die woensdagochtend eindigde met de aanhouding van twee verdachten .

,,De mishandeling vond plaats nadat het latere slachtoffer een groep jongens aansprak op het afsteken van vuurwerk in de wijk’’, verduidelijkt politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode de situatie. ,,Voorafgaand aan de mishandeling is er met vuurwerk een abri van een bushokje vernield. Dat wist het slachtoffer niet op het moment dat hij ze aansprak.’’

De wijkagenten van Molenlanden konden woensdagochtend na uitgebreid onderzoek twee verdachten aanhouden. ,,Een jongen is aangehouden voor de zware mishandeling op de Marslaan. Die gaat worden voorgeleid. De andere jongen is aangehouden voor de vernieling van een abri op de Planetenlaan. Hij is inmiddels weer heengezonden’’, aldus Van Duijvenbode. Over de leeftijd en woonplaats van de aangehouden jongens is niets bekendgemaakt.