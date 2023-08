Verdachte (57) van seksueel misbruiken minderjarige dochter: ‘Wilde haar laten weten dat we er voor haar zijn’

Automobi­list kruipt beschonken én met telefoon in de hand achter het stuur

Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Papendrecht voor het rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder had bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. En hij kreeg niet alleen een boete voor het rijden onder invloed.