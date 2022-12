Verdachte (19) van schot op Lobi BBQ en plaatsen explosieven twee weken langer vast, pand op slot

Eigenaar Gilermo van Lobi BBQ schrikt van geweld bij zijn restau­rants: ‘Ik weet niet waarom, ik ben in shock’

Hij is ‘in shock’. Gilermo Boldewijn van Lobi BBQ zegt geen idee te hebben waarom vestigingen van zijn Surinaamse afhaalrestaurant in Dordrecht, Rotterdam en Den Haag doelwit zijn van geweld. De politie hield in Den Haag wel een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel aan die mogelijk betrokken is bij de geweldsincidenten.

28 november