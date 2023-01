Verbreding van de A27 is een hersenkraker: ‘Terwijl we werken, komen er tienduizenden auto’s voorbij’

COLUMN Nu niet groeien kan funest voor Dordrecht zijn

We zijn gegroeid… nee, niet héél hard maar op dit moment telt Dordrecht ongeveer 121.500 inwoners en die groei zet zich naar verwachting voorlopig ook nog wel even door. In het afgelopen jaar is het bevolkingsaantal op dit eiland met ongeveer tweeduizend toegenomen en da’s opvallend, omdat we sinds begin deze eeuw jaren achtereen zo’n beetje bleven ‘hangen’ op ongeveer 118.000 inwoners.

10 januari