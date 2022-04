Verbrande fietsen en gesloopte prullenbakken in park in Hendrik-Ido-Ambacht: ‘Waarom doen mensen dit?’

In het Burgemeester Baxpark in Hendrik-Ido-Ambacht vond een groep mensen het nodig om verschillende dingen in het park te slopen, in brand te steken of om te trappen. Dit gebeurde afgelopen zondag, vermoedelijk 's avonds of 's nachts. ,,We weten nog niets, daarom een getuigenoproep.’’