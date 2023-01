Verbazing over Papendrechtse wethouder die daar niet komt wonen: ‘Heel raar’

Van der Borg is sinds juni namens het CDA wethouder in Papendrecht. Hij was tot dat moment gemeenteraadslid in zijn woonplaats Apeldoorn (Gelderland), een functie die hij neerlegde vanwege zijn nieuwe job. ,,We hebben sindsdien steeds gehoord dat hij op zoek zou gaan naar een woning in Papendrecht, maar nu blijkt dat hij een huis gekocht heeft in Den Bommel’’, moppert Lammers. ,,Met een wethouderssalaris als dat van Papendrecht moet het toch mogelijk zijn hier een huis te vinden? Ik sta echt versteld.’’

Gemeenteraad kan vrijstelling geven

Wettelijk is geregeld dat een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij of zij werkt, waarbij het zo is dat de gemeenteraad ieder jaar vrijstelling kan verlenen van dat vereiste. Zo heeft Arjan Kraijo in de acht jaar dat hij wethouder was in Alblasserdam daar nooit gewoond. Hij was al die tijd in Langerak woonachtig en zo zijn er nog meer voorbeelden. Ook de Papendrechtse gemeenteraad zal dit besluit dus elk jaar moeten nemen, zolang van der Borg wethouder is.

Quote Als je dan toch gaat verhuizen, waarom dan niet naar de gemeente waar je werkt? Ruud Lammers

Hij woont nu op anderhalf uur rijden van Papendrecht en na zijn verhuizing deze maand wordt die reistijd teruggebracht tot de helft: Den Bommel ligt in de gemeente Goeree-Overflakkee. Lammers heeft schriftelijke vragen gesteld over de verhuizing. Zo wil hij weten waarom niet voor Papendrecht is gekozen, wat dat betekent voor de reiskosten die de gemeente dient te betalen aan de wethouder en of dat bedrag acceptabel is.

Bovenal geldt, zo stelt Lammers, dat een wethouder altijd in de gemeente dient te wonen waar hij of zij actief is. ,,Het staat gewoon in de wet en als je dan toch gaat verhuizen, waarom dan niet naar de gemeente waar je werkt? Heel raar.’’

