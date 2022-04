Veerplein Food & Fondue krijgt nieuwe mede-eigenaar én een metamorfose: ‘Meer focus op de avonden’

Dordtse artiest Leo Schellin­ger (71) zet na 54 jaar punt achter carrière: ‘Geen zin om voor lul te staan’

Leo Schellinger neemt plaats aan zijn eettafel en steekt een peukje op. ‘Look at me, I'm old but I'm happy’, zingt hij, terwijl zijn stem aan het eind van de zin omhoog schiet. Vanwege zijn slijtende stembanden heeft de bekende Dordtenaar besloten een punt te zetten achter zijn carrière als artiest.

24 april