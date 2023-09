Veerdienst stapt over op digitaal kaartje, maar reiziger kan een ticket aan boord blijven kopen

Amy-Leigh (9) kweekte haar eerste zonnebloem en die werd direct de grootste van Dordrecht

Amy-Liegh (9 jaar) is dit jaar de winnaar van de zonnebloemwedstrijd ‘De hoogste van Dordt’. Met vier meter en twee centimeter was haar zonnebloem de hoogste van Dordrecht. Met de wedstrijd vraagt de gemeente meer aandacht voor biodiversiteit in de stad.