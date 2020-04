Veel mondkapjes gedumpt: ‘Ze beschermen zichzelf en proberen anderen te besmetten’

Parkeerver­gun­ning kan snel in Kinderdijk

9:07 De gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden besluiten kort voor of na de zomervakantie definitief over de invoering van parkeervergunningen in Kinderdijk. Het systeem wordt in principe pas volgend jaar ingevoerd, maar als er plotseling weer veel toeristen naar de molens komen kan dat al een stuk eerder gebeuren. Dat heeft de Alblasserdamse wethouder Arjan Kraijo zijn gemeenteraad bezworen.