Veel minder overlast van jongeren in Sliedrecht: 'De groep lijkt uit elkaar gevallen’

Dordtse Kil 3 loop razendsnel vol met grote én kleinere bedrijven: ‘Binnen vijf jaar merendeel bebouwd’

De Dordtse bedrijventerreinen lopen snel vol. Een daarvan is Dordtse Kil 3. Hoewel de bouw soms nog moet beginnen, is de ruimte vergeven. Alle grond is onder optie of verkocht, zegt Christian de Wit, beheerder van het bedrijvenpark. ,,Binnen vijf jaar is het merendeel bebouwd.’’

8 december