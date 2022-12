Vandalen blazen AED op: ‘Dan ben je oerdom, kast maakt verschil tussen leven en dood’

VAN NATURE Hoe de bever van nationaal troetel­dier veranderde in lokale lastpost

In 1826 werd de laatste bever in Nederland doodgeslagen in de omgeving van de IJssel. Ruim 160 jaar later zetten we ze weer uit in ons land. Met de toename van het aantal bevers nam de kans op schade toe en zo veranderde ons nationale troeteldier in een lokale lastpost.

28 december