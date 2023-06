Vandaag helder weer in Dordrecht

Gunnen we de steur een kans om terug te keren in de Biesbosch?

WERKENDAM - Sinds gisteren zwemmen er 29 jonge steuren in de Biesbosch. Een eerste stap om de uitgestorven prehistorische vis na zeventig jaar terug te brengen in onze wateren. In de Biesbosch herinnert de naam Steurgat aan de tijden van weleer.