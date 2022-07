Vanaf vandaag te koop: het allereerste ijs van Brokking op een stokje

Rechtszaak Gokver­slaaf­de pompmede­wer­ker steelt tienduizen­den euro’s aan krasloten: ‘Het was mijn leefgeld’

Hij hoopte op de jackpot, maar de werkelijke prijs voor de gokverslaafde J.B. (27) uit Hardinxveld-Giessendam was dinsdag een bezoekje aan de politierechter. De voormalig kassamedewerker van een tankstation in Schelluinen stond daar terecht voor het achteroverdrukken van 34.671 euro van zijn werkgever. Onder werktijd ging hij zich te buiten aan krasloten en sportweddenschappen, waarvoor hij geen inleg betaalde. De winsten stak hij in eigen zak. ,,Het is een heel stomme actie geweest.’’

