Vanaf vanavond half tien rijden er geen bussen meer in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Dordtena­ren scheiden huishoude­lijk afval beter, maar gemeente neemt wel extra stimuleren­de maatrege­len

Dordtenaren scheiden hun huishoudelijk afval steeds beter. Dat meldt de gemeente Dordrecht. Het percentage afval dat al door bewoners wordt gescheiden is gestegen van 49 naar ruim 56 procent. De komende jaren moet het nog beter, want de landelijke doelstelling is 75 procent scheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

18 januari