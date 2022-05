Vanaf nu haal je ein-de-lijk weer je jointje(s) in Zwijndrecht

UPDATE Doek valt definitief voor coffeeshop Xpresso in Zwijn­drecht

Het Dilemma, de stichting achter de niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht, wordt opgeheven. Dat heeft de raad van toezicht besloten. Ze voelde na de sluiting in november geen enkele steun meer van de gemeente, terwijl de coffeeshop juist door de gemeente in het leven was geroepen. ,,Wij zijn vrijwilligers. We gaan niet aan een dood paard trekken’’, vertelt voorzitter Arend Hofland.

