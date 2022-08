Van Pelt, Vos, Stam en Scheurwater: in deze landen komen Dordtse achternamen voor

indebuurtVan Pelt, Scheurwater, Stam of Vos: je kent vast wel iemand met één van deze achternamen. Dat komt omdat ze veel in Dordrecht voorkomen. Maar in welke andere landen op de wereld kom je deze namen ook tegen? Dat wilden we wel eens weten.

Van Pelt

Van Pelt Kappers, Van Pelt Delicatessen, projectontwikkelaar Van Pelt. Het is een greep van bedrijfsnamen in Dordrecht die deze achternaam gebruiken. In de Nederlandse top 100 van achternamen komt Van Pelt niet voor, maar in Dordrecht staat het op plek 15. In Nederland is het ook een vaak voorkomende achternaam in Rotterdam, Ridderkerk en Zwijndrecht. En dit is de top 5 van de landen in de wereld – buiten Nederland – waar je de meeste kans hebt om de naam Van Pelt te horen:

Verenigde Staten (2050 mensen)

België (625)

Canada (201)

Australië (197)

Verenigd Koninkrijk (47)

Scheurwater

Scheurwater is een typische achternaam voor deze regio. Want als we kijken naar de andere provincies, komt de naam nauwelijks voor. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht wonen veel mensen met de naam Scheurwater en in Zwijndrecht zijn het er ook nog aardig wat. Maar in vergelijking met een achternaam als De Jong, is dit best een zeldzame achternaam. Wereldwijd wonen er in andere landen niet veel mensen die als achternaam Scheurwater hebben. Dit is buiten Nederland de top 5:

Canada (35)

Verenigde Staten (29)

Zuid-Afrika (16)

België (9)

Australië (6)



Volledig scherm In Zuid-Afrika komt de naam Vos vaker voor dan in de Verenigde Staten. © forebears

Vos

Vos & Van der Leer, Stadspraktijk ’t Vosje en dan hebben we het nog niet gehad over de vossen in de Biesbosch. Deze achternaam is met onze stad verbonden. In Nederland staat de naam in de top 20 en ook in Dordrecht is dat het geval. Waar deze naam nog meer voorkomt? In héél veel landen, maar dit is de top 5:

Zuid-Afrika (6312)

Verenigde Staten (4536)

Canada (1400)

Australië (1111)

India (769)

Stam

De achternaam Stam komt eigenlijk in heel veel landen voor, maar Nederland staat op nummer 1. En weet je waar je deze achternaam het meest tegenkomt? Juist, in Dordrecht, Rotterdam én Amsterdam. Buiten Nederland vind je de achternaam ook veel in deze landen:

Verenigde Staten (1787)

Canada (469)

Australië (335)

Zweden (226)

Saudi-Arabië (161)



Andere opvallende landen die net buiten de top 5 vallen, zijn Indonesië en Argentinië.