Van hoepelen tot spijkerpoepen: Oud-Hollandse spelletjes tijdens Buitenspeeldag bij het Onderwijsmuseum

Nieuw theatersei­zoen bij Kunstmin staat voor de deur: ‘De eerste dag 6350 kaarten verkocht’

Een nieuw theaterseizoen staat voor de deur: Kunstmin start met de kaartverkoop voor ruim tweehonderd voorstellingen. Woordvoerder Mike Vermeer herkent de worsteling van de cultuursector over de tegenvallende bezoekersaantallen, maar is positief. ,,We hebben bijna evenveel kaarten verkocht als aan het begin van de kaartverkoop in 2019.”

3 juni