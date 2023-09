Van groot huis in woonwijk naar 38m² in de natuur: ‘Je gaat geen 10 minuten onder de douche staan’

COLUMN Een hoorzit­ting met trekjes van een ‘showtrial’

Een hoorzitting vrijdag in het Stadhuis over Chemours. Ben ik nieuwsgierig naar wat daar uit gaat komen? Nee, want uiteindelijk komt er volgens mij simpelweg helemaal niks uit. Cliché misschien, maar de afloop (‘Ze drinken een glas, deden een plas alles bleef zoals het was’) is in alle opzichten voorspelbaar. Waarom? Omdat er aan die hele hoorzitting geen enkele consequentie verbonden zal zijn.