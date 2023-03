Van een concert in het Energiehuis tot een fietstocht door de Biesbosch; Dordt in Cello komt er weer aan

23 concerten, op meerdere plekken in Dordrecht, in slechts een paar dagen tijd: van woensdag 17 mei tot en met zondag 21 mei vindt het evenement Dordt in Cello plaats. Onder andere in de Kunstkerk en in het Energiehuis zijn optredens, maar er is ook een muzikale fietstocht door de Biesbosch.