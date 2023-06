Van den Dool onderstreept topvorm in Papendrecht: ‘Ik moest gaan, want ben niet de beste sprinter’

Verhuurder zat fout bij wietplanta­ge Dommel­straat

De verhuurder van een flatwoning aan de Dommelstraat op de Staart in Dordrecht had persoonlijk moeten controleren of zijn huurder geen hennepkwekerij was begonnen. Daarom heeft burgemeester Wouter Kolff de woning na de politie-inval terecht gesloten, oordeelt de bezwaarschriftencommissie.