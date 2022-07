Van Baggermuseum tot Experience Center: ‘Het moet een attractie van wereldformaat worden’

Vraag voorzitter Joep Athmer van het Nationaal Baggermuseum om te vertellen over de plannen voor het nieuwe Experience Center en hij begint te praten om niet meer op te houden. Hoewel er nog niets definitief op papier staat, is hij achter de schermen druk in de weer om de opvolger voor het Baggermuseum in de steigers te zetten. ,,Het moet een gebouw worden van drie of verdiepingen. Daarin vertellen we de geschiedenis van het baggeren, maar ook laten zien hoe mooi het vak is en wat de uitdagingen zijn. Van overstromende rivieren tot een stijgende zeespiegel en alle ertussenin.’’