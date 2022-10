Van ‘achter Hacke langs’ tot Achterhakkers: hoe deze bekende Dordtse plek aan haar naam kwam

5D-app waarmee je je in Dordrecht in 1650 waant is regelrech­te hit: ‘Ons platform wordt steeds groter’

Nergens kun je zo levensecht rondkijken in het verleden als via de 5D-app in Dordrecht. De app is opnieuw uitgebreid en toont nu ook de historische ‘Google Streetview’ van steden als Leiden, Gouda en Delft.

18 oktober