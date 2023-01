‘Vakwerk’ op vmbo-school in Zwijndrecht moet leerlingen beter voorbereiden op beroepskeuze

Nu bestaat de onderbouw nog vooral uit theorie. Straks volgen de leerlingen in de Vakwerkklas wekelijks vier lesuren in de beroepspraktijk. Dit moet ervoor zorgen dat ze beter voorbereid zijn op de profielen en het vervolgonderwijs. ,,Zo werken we gericht aan de vaklui die we in de toekomst zo hard, ook in deze regio, nodig hebben’’, zegt directeur Philip Lommers.