Vakantie in eigen stad: 6 x Scandinavië in Dordrecht

indebuurtGa je niet op vakantie dit jaar of ben je al terug? Je hoeft Dordrecht niet uit om buitenlandse sferen te proeven. Met deze tips lijkt het net alsof je in Scandinavië bent.

Wandel naar Sto(c)kholm

We beginnen met een korte quizje: waar staat pakhuis Stokholm? De oude suikerraffineerderij staat aan de Wolwevershaven op nummer 30 en heeft zijn naam gekregen door de bouwer. Johan Anthony Bruyn was namelijk geboren in de Zweedse hoofdstad. Een bezoekje aan dit eeuwenoude pand mag dus zeker niet op jouw dagje Scandinavië in Dordrecht ontbreken. Momenteel zitten er bedrijven in het gebouw, dus naar binnen gaan kan helaas niet.

Lees ook Vakantie in eigen stad: 6 x hier in Dordrecht waan je je op tropisch Bali

Scandinavische Dordtse thriller

The Killing, The Bridge, Trapped: veel spannende series komen uit het hoge noorden. Wil je die spanning zelf wel eens ervaren, dan is een escaperoom een leuk idee. In Dordrecht kun je bijvoorbeeld naar Fundustry en MJ Escape.

Scandinavische mode

Scandinavische vrouwen staan bekend om hun minimalistische en toch chique uitstraling. Wil je net zo ongedwongen en toch zo stijlvol uitzien? Boetiek Rockin’ Items heeft veel Scandinavische merken zoals Baum Und Pferdgarten en Moss Copenhagen. Wil je liever een wollen trui a la Sarah Lund van de serie ‘The Killing’? Wol shop je bij Wolgoed, De Breicaravan, Vive! of Pipoos. Het patroon ervan koop je makkelijk via internet.



Je kunt verder lezen onder de foto >>

Volledig scherm Cinnamon rolls van Bakkerij Samen. © Caroline Bijl

Scandinavische lekkernijen

Eén van de lekkerste hapjes uit Zweden is het kaneelbroodje. Daarvoor kun je ook in Dordrecht terecht! Je kunt bijvoorbeeld een cinnamon roll halen bij Bakkerij Samen, Coffeelicious of No.38 City Bakery Café. Heb je na een dagje toeristisch doen in Dordrecht honger? Vis staat veel op het menu in de noordelijke landen. Sluit de dag af in stijl met gravad lax (gerookte zalm) of havsbrax (dorade). Waar kan dat beter dan bij visrestaurant De Stroper, Bistro Twee33 of De Crimp? Smaklig måltid!

Rendieren in het klein

Lapland heeft rendieren en in Dordrecht hebben wij herten en reeën. Wil je zeker zijn dat je de diertjes ziet? Bezoek dan Park Merwestein. Wil je ze in het wild spotten, dan raden we je aan naar de Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Biesbosch te gaan.

Overnacht in een blokhut

We snappen best dat het een druk dagprogramma is. Wil je er gewoon een nachtje aan vast plakken, dan hebben wij wel een leuk adresje. Boek een Wikkelhouse bij Stayokay, dan waan je je bijna net zo alleen in de natuur als in een blokhut.