Vakantie in eigen stad: 6 x hier in Dordrecht waan je je op tropisch Bali

Ontbijten met een smoothiebowl

We beginnen onze Balinese dag met een zomers ontbijt. In Bali ontbijt je met een smoothiebowl in alle kleuren van de regenboog, gevuld met lekkers als verse mango, kokosmelk en granola. Voor die smoothiebowl hoef je helemaal niet zestien uur te vliegen. Spring op je fiets, rijd bijvoorbeeld naar Heerlijk Tosti- en smoothiebar, Eazie, Café Flora of Pancake Disctrict en bestel een goed gevulde kom voor een flinke energieboost.

Bezoek aan de toko

Ben je in Bali, dan kan een bezoekje aan een warung niet ontbreken. Een warung is een hutje of winkeltje waar je lokaal eten en drinken koopt. In Dordrecht kun je voor typisch Indonesische producten en ingrediënten langs de toko. Saté, spekkoek of pittige kruiden: je vindt het er allemaal!



De tekst gaat verder onder de foto >>

Volledig scherm Toko De Rijsttafel. © Loes van Zanten

Middagactiviteit: niet surfen, maar suppen

Voor veel reizigers is Bali een populaire surfspot. Op dit eiland zijn er dan ook genoeg stranden waar je dit kunt doen. Bij Dordrecht hebben we helaas geen zee, dus een middagje surfen in eigen stad wordt lastig. Wat aardig dicht in de buurt komt van deze avontuurlijke sport, is suppen (iets rustiger, maar hey, je staat op een surfplank). Het kan bij Board Academy, Drijf Dordrecht of huur een sup bij Biesboschcentrum Dordrecht.

Cocktails drinken

Deze tropische vakantie is natuurlijk niet compleet zonder Mojito, Dark & Stormy of Sex On The Beach. In Dordrecht hebben we heel wat leuke plekken waar je kunt nippen van een cocktail. Bijvoorbeeld Dok Bar & Bites of BRUT.

Indonesisch eten

‘s Avonds eet je traditioneel eten. Indonesisch it is! In Dordrecht heb je een aantal restaurants waar dit kan. Bijvoorbeeld bij Restaurant Mulia, Rasa Senang, Lunchroom Helena of Kaminah Exotic. Daging rendang, soto ayam, gado gado en zelfs een speciale high tea toe: selamat makan!

Kijken naar de ondergaande zon

De minivakantie zit erop en hoe sluiten we die beter af dan met een mooie zonsondergang? Helaas niet op de Balinese stranden Mushroom Bay of Lovina Beach, maar bijvoorbeeld op de ministrandjes op de Tongplaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.